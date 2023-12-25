Опубликован рейтинг фаворитов «Золотого мяча» 2024 года по версии Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг кандидатов на получение «Золотого мяча».

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем занимает первую строчку в рейтинге. На втором месте расположился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Тройку лидеров замыкает француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».