«Спартак» объявил о возрождении второй команды

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.



Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании «ЛУКОЙЛ» по развитию клубной инфраструктуры», — написала пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.