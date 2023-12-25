«Спартак» объявил о возрождении второй команды, она будет заявлена во Вторую лигу
Московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.
«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.
Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании «ЛУКОЙЛ» по развитию клубной инфраструктуры», — написала пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.
Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.