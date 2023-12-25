«Зенит» опубликовал поздравление с Новым годом

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал новогоднее видеопоздравление с 2024 годом с участием футболистов клуба.

«Зенит» — действующий чемпион РПЛ. Петербургский клуб не упускает титул уже пять лет подряд. Последним чемпионом России до «Зенита» был «Локомотив», которому удалось одержать победу в 2018 году.

В нынешнем сезоне турнирную таблицу РПЛ после 18 туров возглавляет «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» идёт вторым с 36 баллами. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.