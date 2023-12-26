Наумов о песне Дзюбы про «Зенит»: «Фанаты «Локо» обязательно его осудят. Смородская шарфом вытерла стол – шесть лет не могли ей этого простить»

– Дзюбе в таких вещах нужно быть осторожнее. У фанатских групп каждого клуба есть свои правила и законы. Они живут не просто так. У них очень жесткие законы, очень жесткие требования. Конечно, такие вещи Дзюба допускать не должен, потому что он вредит себе. Никому, кроме себя, он не вредит.

Поссориться с фанатами – легко. А потом добиться их расположения – крайне сложно. Смородская шарфом вытерла стол на встрече с болельщиками. Шесть лет они не могли ей этого простить: «Как это так? Ты локомотивским шарфом стол вытираешь!» Хотя она ничего плохого там не сделала – ну разлилась чистая минералка, она смахнула эту воду шарфом.

То есть фанаты не прощают даже такие мелкие вещи, и они очень жестко к этому относятся. Дзюбе нужно быть осторожнее. Я понимаю, он эпатажный человек, хочет привлекать к себе внимание разными вещами, иногда непристойными, чего я не приветствую.

Но это он зря сделал. Будет свист, обязательно фанаты осудят. Конечно, клуб его не накажет. Хотя в клубном кодексе есть [речь] о том, что футболист не должен работать против имиджа клуба, подрывать его авторитет. Но за это наказания от клуба не будет.

Хотя Дзюба такой человек, на которого чем больше наезжают за такие дела, тем лучше он играет. Может быть, для него это подзарядка. А фанаты будут реагировать на это отрицательно и будут его освистывать.

– Стоит ли руководству «Локомотива» провести воспитательную беседу с Дзюбой?

– Воспитательную работу с футболистами, конечно, нужно проводить. И при приеме на работу, и в течение работы с ними. Нужно им говорить, что у клуба есть традиции, есть имидж. И все это портить не стоит.

Понятно, ты любишь «Зенит». Хорошо, люби. Но если ты где-то в караоке спел, услышали 10 человек, не нужно выкладывать это в соцсети, зная, что будет такая реакция, – сказал бывший президент «Локомотива».