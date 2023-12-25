Главный тренер «Краснодара» назвал самый тяжелый период своей карьеры в клубе

Начало. Я вникал в проблемы команды. Пытался понять, почему команда могла себе позволить вести 3:0 и закончить матч 3:4. Или, например, проиграть «Оренбургу» 1:5. Было очень тяжело изменить ментальность некоторых игроков, убедить играть до конца. Не все это понимали. Но прелесть в том, что футболисты всегда дадут тренеру больше всего информации.



Когда я пришёл в клуб, я постоянно задавал вопросы игрокам, а они были со мной очень открыты ― каждый рассказывал, что его волнует. И мы начали улучшать наши слабости. Мы точно стали сильнее по сравнению с самым началом. Игроки поверили нам и стали толкать друг друга к тому, чтобы стать сильнее», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.