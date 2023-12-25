Стало известно о скором переходе российского игрока «Динамо» в израильский клуб

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой скоро перейдет в израильский «Маккаби» из Хайфы. Об этом стало известно Sport5.

© Алексей Филиппов / РИА Новости

По информации источника, клубы уже достигли принципиального соглашения, а сумма сделки составит около 1 миллиона евро. Официально о переходе будет объявлено после 1 января, когда откроется трансферное окно.

25-летний Лесовой играет за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро. Контракт хавбека с москвичами истекает 30 июня 2025 года.