«Интернасьонал» может объявить о переходе защитника «Зенита» на этой неделе

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Интернасьонала». Об этом сообщает Globo Esporte. Как уже сообщалось ранее 20-летнего футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды до конца 2024 года.

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Ренан выступает за «Зенит» с января этого года. Игрок обороны присоединился к петербуржцам на правах свободного агента.