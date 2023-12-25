Зарема Салихова: фанаты всех клубов РПЛ болеют вместе против «Зенита»

Зарема Салихова: болельщики всех клубов РПЛ болеют вместе против «Зенита»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о неудачах «Зенита» и «Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы, которые становились чемпионом в пяти последних сезонах подряд, занимают лишь второе место, а сочинцы вообще идут на последней строчке в таблице и являются главными претендентами на вылет в Первую лигу.
«Почему у «Зенита» и «Сочи» всё идёт не по плану в этом сезоне? «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс. «Сочи» не люблю ещё со времён «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.
Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.
Напомним, на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается «Краснодар».