Зарема Салихова: фанаты всех клубов РПЛ болеют вместе против «Зенита»

«Почему у «Зенита» и «Сочи» всё идёт не по плану в этом сезоне? «Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» – вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс. «Сочи» не люблю ещё со времён «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет.



Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение – объединить всех против себя», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.