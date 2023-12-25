Аршавин назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» имеет шансы удержать первую строчку в таблице чемпионата страны по итогам сезона 2023/24.
После 18 туров МИР Российской премьер лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).
— Посмотрим, еще три месяца до возобновления чемпионата, как и кем они будут усиляться, от этого будет многое зависеть. «Краснодар» вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счет этого они и лидируют, — приводит слова Аршавина «Газета.Ru».
В 19 м туре, который пройдет в марте 2024 года, «Краснодар» на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».