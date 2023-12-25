Аршавин назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ

— Посмотрим, еще три месяца до возобновления чемпионата, как и кем они будут усиляться, от этого будет многое зависеть. «Краснодар» вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счет этого они и лидируют, — приводит слова Аршавина «Газета.Ru».