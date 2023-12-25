Соболев из «Спартака» стал соучредителем компании по аренде LUX автомобилей в Дубае

«Я стал соучредителем в Kings Rental Cars! Это самая крупная компания по аренде LUX автомобилей в Дубае! Kings Rental Cars на рынке более 8 лет, более 150 автомобилей в парке, стоимость автопарка более 50.000.000$.



В Kings Rental Cars огромный выбор авто различных марок — от копейки до Rolls-Royce. Поэтому, друзья, когда вы будете в Дубае — будем рады вас видеть в нашем шоуруме Kings Rental Cars», — подписал видео Соболев в своём телеграм-канале.