Назван тренер, которого ждет отставка из клуба РПЛ в текущем сезоне

«Первый, кто мне приходит в голову, к сожалению, это Сергей Игнашевич. Думаю, что ему тяжелее всего.



Во первых, «Балтика» идет на последнем месте в турнирной таблице. Во вторых, в клубе поменялось руководство. Когда меняется руководство, то первое, что приходит в голову, что каждому хочется тренера, которому он доверяет. И Здесь Сергею Игнашевичу будет очень тяжело. Также сложно будет Мирославу Ромащенко из «Ахмата», — сказал Мор.