Беллингем возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»
Авторитетное спортивное издание Goal опубликовало рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту по итогам года. По мнению редакции главным фаворитом в борьбе за награду является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.
Полностью топ претендентов на престижный трофей выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»)
2. Харри Кейн («Бавария»)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Антуан Гризманн («Атлетико»)
8. Букайо Сака («Арсенал»)
9. Деклан Райс («Арсенал»)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
11. Винисиус Жуниор («Реал»)
12. Лаутаро Мартинес («Интер»)
13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
14. Родриго («Реал»)
15. Альваро Мората («Атлетико»)
16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
18. Лерой Сане («Бавария»)
19. Лионель Месси («Интер Майами)
20. Флориан Виртц («Байер»).
Напомним, ранее Джуд Беллингем был признан самым дорогим футболистом в мире.