Беллингем возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное спортивное издание Goal опубликовало рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту по итогам года. По мнению редакции главным фаворитом в борьбе за награду является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.