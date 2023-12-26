Игрок «Локомотива» Фассон, привлекший внимание бразильских клубов, сменит агента

Футбольный агент Ильдемир Лопес, представлявший интересы защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона, рассказал, что футболист отказался от дальнейшего сотрудничества.

Игрок «Локомотива», привлекший внимание бразильских клубов, сменит агента
© Чемпионат.com

«Интерес к Фассону от команд из Бразилии? Могу сказать, что я больше не представляю его интересы. Он заявил, что больше не хочет работать со мной, хотя я был с ним с самого начала и помогал ему. При этом я являюсь его действующим агентом по контракту, но футболист заявил, что он больше не заинтересован в работе со мной, сейчас мы занимаемся расторжением договора. Это все на начальном этапе, поэтому я понятия не имею кто занимается его делами сейчас. В любом случае, это его выбор и говорить о нём я больше не хочу», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что «Гремио» связался с «Локомотивом», чтобы узнать информацию о возможном переходе Фассона в январе 2024 года. Также интерес к игроку проявляют бразильские «Фламенго», «Интернасьонал», «Коринтианс» и «Васко да Гама».

22-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с июня 2022 года, куда перешёл из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Футбол
Васко да Гама
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости