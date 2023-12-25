В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Ерохина в «Сочи»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин точно перейдёт в «Сочи» в зимнее трансферное окно.

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«Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Ерохин и Чистяков уже точно переходят в «Сочи», а сделка по Сутормину находится под вопросом. По его информации, Алексея не отпускает из «Зенита» главный тренер Сергей Семак, который, вероятно, рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 34-летний Александр Ерохин принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.