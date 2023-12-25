Футболист «Зенита» вынес ребенка из дома после взрыва газа

В Сочи произошел взрыв газа в многоквартирном доме, в котором проживал футболист «Зенита» Денис Адамов. Вратарь и его семья не пострадали, пишет телеканал «360°» со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 декабря. В результате ЧП разрушился балкон, пострадало остекление в нескольких квартирах.

По данным телеканала, сразу же после взрыва Адамов подхватил ребенка и с ним на руках выбежал из дома.

Источник отметил, что квартира футболиста на пятом этаже находилась рядом с эпицентром взрыва. Он добавил, что жилье не было застраховано.