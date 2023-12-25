Футболист «Спартака» женился

23-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев и его спутница Наталья стали мужем и женой. Фотографии со свадьбы футболист опубликовал в своих социальных сетях.

© Соцсети

Гости на свадьбе исполнили песню певицы Максим «Знаешь ли ты».

Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. До этого полузащитник играл за «Крылья Советов», «Сочи» и «Чертаново», футбольную школу которого он закончил. Пруцев прошел юношеские и молодежные сборные России. В 2022 году он был вызван Валерием Карпиным в основную команду. Дебют полузащитника пришелся на матч с Ираном в марте 2023 года.

В текущем сезоне Пруцев сыграл в чемпионате России 11 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.