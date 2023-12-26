Полузащитник ЦСКА признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев назван лучшим футболистом 2023 года в Узбекистане, сообщает пресс служба местной федерации.
— Обладатель Кубка Азии среди игроков до 20 лет, участник молодежного чемпионата мира, юный талант, уверенно выступающий за сборные Узбекистана до 20 лет, до 23 лет и национальную сборную — Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом года, — говорится в сообщении.
Узбекский футболист перешел в московский клуб в августе. За команду 20 летний хавбек провел 18 матчей, забил два мяча и отдал девять голевых передач.