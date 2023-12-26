Олег Романцев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне

«Я буду говорить как болельщик. Думаю, что любому болельщику, даже страстному фанату, всё таки интересно, когда каждый тур что то решает. Не люблю проходные матчи, когда определится середина за пять-шесть туров [до конца сезона] и команды между собой играют, а им неважно, кто выиграет. А вот когда каждый тур может что то передвинуть — это хорошо. Не очень приятно, что эти две команды [«Краснодар» и «Зенит»] чуть чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят. Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».