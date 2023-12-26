Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире

Интернет-портал Transfermarkt на своём сайте представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире по итогам промежуточных обновлений рыночных стоимостей. Первое место занял английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, оцениваемый в € 180 млн. На втором месте расположился норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который также оценивается в € 180 млн. Тройку лидеров замкнул французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его рыночная стоимость — тоже € 180 млн.