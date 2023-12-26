«Сан-Паулу» не продаст Велингтона, которого хотят ЦСКА и «Зенит»

Бразильский «Сан-Паулу» из-за нехватки игроков не продаст защитника команды Велингтона, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», сообщает CNN Brasil.

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По информации источника, в этом сезоне на правах аренды в «Сан-Паулу» играл левый защитник Кайо Паулиста, который принадлежит «Флуминенсе». Его планировали выкупить, однако в последний момент вмешался «Палмейрас» и перехватил футболиста.

Теперь основным вариантом на позицию левого защитника является Велингтон, у которого контракт заканчивается в декабре 2024 года. Именно поэтому российским клубам не удастся подписать бразильского защитника этой зимой.