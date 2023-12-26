В «Милане» приняли решение по будущему тренера Пиоли

После 17 туров итальянской Серии А подопечные Пиоли набрали 33 очка и на текущий момент занимают третье место. «Россонери» отстают от первого места, которое занимает «Интер», на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.