В «Милане» приняли решение по будущему Стефано Пиоли

Руководство «Милана» приняло решение не увольнять главного тренера команды Стефано Пиоли на фоне результатов «россонери» в последних матчах.

В «Милане» приняли решение по будущему тренера Пиоли
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба решило оставить Пиоли на посту главного тренера, проведя внутреннюю беседу. Причины этого решения не разглашаются.

После 17 туров итальянской Серии А подопечные Пиоли набрали 33 очка и на текущий момент занимают третье место. «Россонери» отстают от первого места, которое занимает «Интер», на восемь очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

Напомним, Пиоли возглавил миланскую команду в октябре 2019 года. В сезоне-2021/2022 «Милан» выиграл титул чемпионов Италии.

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