Кожевников: дайте нам пять Умарков на клуб — и тогда начнём требовать увеличения лимита

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался на тему возможного увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

«Ребята, всегда говорил о том, что пять иностранцев — на мой взгляд, нормальный вариант. Но для нормальных времён — когда границы открыты и есть конкуренция на трансферном рынке.

А сейчас времена ненормальные. Те же финны или шведы закрывают границы, поскольку зомбированы политикой. В такой ситуации наши ведущие клубы еще могут с огромным трудом найти по три легионера, но что говорить о командах второго эшелона? Посмотрите, каких дуборезов привозят, например, «Адмирал» или «Нефтехимик», как с ними мучаются, выгоняют и заново приглашают…