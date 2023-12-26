Аленичев: Галицкий говорил, что и при 3:0 нужно бежать вперёд. Это мешало «Краснодару»

«Все мы прекрасно знаем, что «Краснодар» четыре-пять лет назад играл в сверхатакующий футбол. Такой была философия Сергея Николаевича (Галицкого. — Прим. «Чемпионата»). Он говорил: «Даже если мы будем выигрывать 2:0 или 3:0 — нужно всё равно бежать вперёд, и забивать, забивать и забивать». Я об этом не понаслышке знаю. Это и мешало завоёвывать самые высокие места. Сейчас мнение Сергея Николаевича поменялось — и это хорошо. Мы видим, как «Краснодар» играет в прагматичный футбол. Если ведут 1:0 — не побегут сломя голову забивать второй мяч, сыграют от обороны. Думаю, что сейчас все довольны: и Сергей Николаевич как владелец клуба, и футболисты, болельщики», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.