«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу нападающего «Жироны»

Английский «Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу нападающего испанской «Жироны» Савио, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По данным источника, руководство «Сити» надеется оформить переход игрока в летнее трансферное окно. При этом у английского и испанского клубов один владелец — City Football Group.

Отмечается, что за 19 летним бразильцем следят и другие клубы АПЛ, а также немецкой Бундеслиги, трансфер оценивается в 30 миллионов евро.