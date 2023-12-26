«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу нападающего «Жироны» Савио — СМИ
Английский «Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу нападающего испанской «Жироны» Савио, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, руководство «Сити» надеется оформить переход игрока в летнее трансферное окно. При этом у английского и испанского клубов один владелец — City Football Group.
Отмечается, что за 19 летним бразильцем следят и другие клубы АПЛ, а также немецкой Бундеслиги, трансфер оценивается в 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Савио забил пять мячей и отдал пять голевых передач в 20 матчах.