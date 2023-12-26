Аленичев назвал главные открытия 2023 года в РПЛ

«Если говорить о плюсах, то мне нравится Файзуллаев — это очень хорошее приобретение ЦСКА. Пиняев, хоть и нестабильно играет, но парень талантливый. Если он раскроет свой талант, то и в Европу может уехать. Также к открытиям года отнесу Тюкавина и Сперцяна», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.