Бывший футболист сборной России Руслан Пименов назвал главную звезду «Спартака», от которой зависят результаты и игра красно-белых. По его мнению, таким футболистом является Квинси Промес — от него исходят все голевые моменты, а если у него не идёт игра, то «Спартак» не выигрывает.