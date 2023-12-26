Тен Хаг обратился к игрокам «Манчестер Юнайтед» накануне матча с «Астон Виллой»

«Игроки должны взять на себя ответственность. Я должен взять на себя ответственность, и игроки должны взять на себя ответственность.



Но это не всё. Иногда от старших ожидаешь ещё большего, когда рядом молодые игроки. Но если ты достаточно хорош и уверен в себе, то ты также достаточно зрелый — и возраст уже не имеет значения. Мы должны делать это вместе — сообща. Мы должны вывести команду, которая будет побеждать в играх.



Конечно, мы знаем, какие стандарты есть в «Манчестер Юнайтед», и мы должны побеждать как команда. Поэтому я понимаю значение слова «ответственность». Нам нужно взять её на себя как команда — каждый человек должен внести 100-процентный вклад в выполнение той ответственности, которую мы несём», — приводит слова тен Хага The Guardian.