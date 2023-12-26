Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звёзд, который состоится в Бразилии, сообщает журналист Жуниор Коимбра в соцсети X (ранее Twitter).

All Star Games 2023 — ежегодное благотворительное мероприятие, организованное бывшим игроком Зико. Традиционная инициатива, объединяющая художников, спортсменов, бывших футболистов и тренеров.

В 2023 году матч состоится 27 декабря на стадионе «Маракана». Собранная сумма с матча будет направлена на стимулирование развития благотворительности в Бразилии.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе». За «Зенит» футболист выступает с 2020 года. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника составляет € 24 млн.