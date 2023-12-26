Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность перехода Ермакова из ЦСКА

«Пари НН» об аренде хавбека ЦСКА Ермакова: «Интерес есть. Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку»
Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность перехода Никиты Ермакова из ЦСКА.
Сообщалось, что нижегородцы бесплатно арендуют 20-летнего игрока с выкупом за 25 млн рублей.
«Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть.
Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально юридические конструкции, пока их нет», — сказал Давид Мелик Гусейнов.