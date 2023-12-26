«Пари НН» об аренде хавбека ЦСКА Ермакова: «Интерес есть. Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку»

Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность перехода Никиты Ермакова из ЦСКА.

Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность перехода Ермакова из ЦСКА
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Сообщалось, что нижегородцы бесплатно арендуют 20-летнего игрока с выкупом за 25 млн рублей.

«Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть.

Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально юридические конструкции, пока их нет», — сказал Давид Мелик Гусейнов.

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