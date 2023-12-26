«Спартак» запрашивал информацию по игроку «Адана Демирспор» Гравийону, заявил агент футболиста
Мохамед Амаар, представитель центрального защитника турецкого клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, сообщил, что с ним связались представители «Спартака».
Ранее СМИ сообщали, что московское «Динамо» предлагало за футболиста сборной Гваделупы около пяти миллионов евро.
— Со мной контактировали из «Спартака» по Гравийону.
Рассматриваем ли еще вариант с «Динамо»? Мы слушаем, но пока не принимаем никакое решение, — приводит слова агента Sport24.
25 летний Гравийон — воспитанник миланского «Интера», ранее он выступал за итальянские «Беневенто», «Пескару», «Торино», а также французские «Лорьян» и «Реймс».