Головин об отъезде из РПЛ: если хочешь расти как игрок, надо ехать

Александр Головин считает, что отъезд из РПЛ позволяет игрокам развиваться.

– Может, правы те, кто говорит, что не надо уезжать в Европу, а надо оставаться в России и развиваться в РПЛ?

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– А кто говорит?

– Очень многие люди говорят.

– Просто я слышал, наоборот, все говорят, что уезжать надо.

– Сейчас идет дискуссия, полемика.

– Я видел ситуацию со словами Карпина, но люди не понимают, что он говорит.

Он сказал так, но люди не понимают самого смысла. Он же не говорит уезжать, убегать или что-то там. Он же имел в виду уехать, чтобы поднять свой футбольный уровень, именно в этом контексте шло.

– Хорошо, но есть другое мнение. Говорят: «Зачем уезжать? Да, у Головина получилось, но не получилось у Миранчука и остальных, у многих не получается. Зачем это делать? Оставайтесь в России, развивайте РПЛ». Что делать в этой Европе?

– Ну, взять, к примеру слова Акинфеева. У него тоже были предложения, но он просто любит ЦСКА, свою страну, свой дом, и он остался. И я не считаю, что это плохо – это нормально. Ему нравится там, где он с детства – может, в какой-то мере так даже и лучше, ведь он легенда для всех молодых ребят, которые приходят в ЦСКА – они все на него смотрят.

Это тоже очень классно, но мне все-таки кажется, что, если ты хочешь расти как игрок, нужно уехать. Если ты реально готов жертвовать друзьями, комфортом, чем-то еще, но попробовать расти дальше, играть против топовых игроков, пытаться их обыгрывать или быть как они, то по-любому нужно ехать.

– Но есть мнение, что если бы Головин, Захарян, Миранчук, Кузяев играли бы в России, то чемпионат был бы интереснее. Зачем все это надо, чтобы они развлекали публику во Франции, Италии, Испании?

– Так мы же все там были, и все равно здесь интереснее, или нет? То есть, и я был в ЦСКА, и Захарян был в «Динамо», и Леха в «Локомотиве».

Все равно условный чемпионат Франции, Испании или Италии на данный момент сильнее не то что на голову, а на три головы. Поэтому если ты хочешь вырасти как игрок, то по-любому надо ехать.

– Я сам себя ловлю на мысли, что, возможно, для российских футболистов уехать – уникальный путь. Может, действительно легче и правильнее оставаться дома и играть в родных клубах?

– Проще в каком плане? Для комфорта?

– Для комфорта, чтобы стать легендой ЦСКА, «Краснодара», «Динамо», «Локомотива»…

– Может, так оно и проще – ты не выходишь из зоны комфорта. Ты дома, есть друзья, семья, все круто.

Но моя точка зрения такая: пока я играю в футбол, я хочу расти. В России я достиг какого-то уровня, но хотелось попробовать себя там, где играют Неймар, Мбаппе, пытаться играть не хуже и составлять конкуренцию.