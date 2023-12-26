Аленичев объяснил, почему одобряет назначение спортивным директором «Спартака» португальца Амарала
Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что португальский специалист Томаш Амарал сможет себя проявить на должности спортивного директора клуба. «Я не знаком с ним. Но «Бенфика», да и другие португальские клубы продают футболистов по 50, по 80 млн… Жоау Феликса чуть ли не за 120 млн продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор. Да, Амарал был в «Бенфике» скаутом. Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала — это очень хорошее приобретение. Потому что «Спартак» может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало «Спартаку», – цитирует Аленичева «Чемпионат». 32-летний Амарал последние четыре года работал ведущим скаутом португальской «Бенфики». Ранее он занимал посты скаута в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде». Португалец приступит к работе с 1 января 2024 года, сменив на посту спортивного директора британца Пола Эшуорта.