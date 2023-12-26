Головин заявил, что не останется в Монако

«Останусь в Монако после завершения карьеры или вернусь в Новокузнецк? Почему сразу Новокузнецк, сказал бы в Россию. Жизнь в Европе? На сегодняшний день на 99%, что нет, хочу жить в России. Как бы я хорошо ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране. Родные, друзья, знакомые. Россия, без вариантов», — сказал Головин.