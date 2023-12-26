«Лига 1» - официально: Головин и Кузяев названы претендентами в символическую сборную первой части сезона

Полузащитники «Монако» Александр Головин и «Гавра» Далер Кузяев вошли в список претендентов в символическую сборную «Лиги 1» по итогам первой части сезона.

Как сообщает официальный аккаунт «Лиги 1» в соцсети, на голосование номинировано 18 полузащитников.

Головин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в текущем сезоне.