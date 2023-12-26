Аленичев: создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе

«Во-первых, эти споры не приносят никому пользы. С одной стороны: представьте себе Суперлигу — какие там команды будут играть! Это же сумасшествие какое-то! Мне было бы в кайф! Я бы с утра до вечера смотрел эти игры. Но, с другой стороны — это опять будет скандал: здесь Суперлига, а у нас свой чемпионат. На данный момент я бы ничего не менял. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.