В CBF прокомментировали возможное отстранение сборной Бразилии

Хосе Педрис, являющийся временно исполняющим обязанности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), отреагировал на письмо ФИФА, в котором она заявила, что в случае, если CBF проведёт досрочные выборы на пост её президента, то бразильская национальная команда, как и бразильские клубы могут быть отстранены от участия в международных турнирах.