Агент Саравии подтвердил переход футболиста в «Ростов»

«Могу подтвердить, что Саравия переходит в «Ростов». На какой срок будет подписан контракт? Не могу дать вам такой информации», — приводит слова Гориссена «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Ростов» предложил за Саравию около € 1,8 млн. Сейчас футболист выступает за аргентинский клуб «Химнасия Ла Плата» на правах аренды. «Пеньяроль» может заплатить «Химнасии» чуть больше € 200 тыс. за досрочное расторжение аренды.