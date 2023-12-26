Напомним, Рамсдейл перешёл в «Арсенал» из «Шеффилда» в 2021 году. За этот период английский вратарь принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в 32 из которых он отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне Рамсдейл уступил место в основном составе испанскому голкиперу Давиду Райи, который минувшим летом перешёл в «Арсенал» из «Брентфорда» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение Рамсдейла с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.