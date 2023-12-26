Младший брат Мбаппе ведет переговоры о первом профессиональном контракте

16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ» о первом профессиональном контракте
Брат Килиана Мбаппе ведет переговоры о первом профессиональном контракте.
16-летний Этан, напомним, в декабре дебютировал за «ПСЖ», выйдя на 92-й минуте в матче против «Метца».
Теперь Этан ведет переговоры с «ПСЖ» о подписании первого профессионального контракта. Его юношеское соглашение истекает в конце сезона.
Брат Мбаппе хотел бы остаться в парижском клубе.
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16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ» о первом профессиональном контракте