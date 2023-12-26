Тренер Черышев: Эмери говорил, что Дзюба – квалифицированный футболист

Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев вспомнил, как экс-наставник московского "Спартака" Унаи Эмери отзывался о форварде Артеме Дзюбе, который публично назвал его "тренеришкой". Об этом Черышев рассказал в интервью Metaratings.ru. "С Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал", - заявил Черышев. Унаи Эмери проработал в "Спартаке" меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского "Динамо" (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери "тренеришкой". После ухода из "Спартака" он поработал в "Севилье", "ПСЖ", лондонском "Арсенале" и "Вильярреале". С 2022 года Эмери возглавляет "Астон Виллу". За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с "Севильей" и "Вильярреалом"), а также привести "ПСЖ" к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне-2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.