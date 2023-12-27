Игрок «Спартака» Бонгонда вошёл в окончательную заявку ДР Конго на Кубок африканских наций

Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда вошёл в окончательную заявку сборной ДР Конго на Кубок африканских наций, сообщает пресс-служба сборной.

Кубок африканских наций пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Национальная команда ДР Конго в групповой стадии турнира сыграет со сборными Замбии (17 января), Марокко (21 января) и Танзании (24 января).

Тео начал вызываться в сборную ДР Конго с февраля 2022 года и в общей сложности сыграл за африканскую команду 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал один ассист.