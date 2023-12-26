Головин назвал клубы мечты

Головин о клубах мечты: «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – перешел бы не думая. А чемпионат – вообще без разницы»
Александр Головин назвал клубы, стиль игры которых нравится ему больше всего.
– Ты сейчас смотришь европейский футбол? Какая команда больше всего нравится тебе по стилю игры, взаимодействию, составу?
– Нравится, как играют «ПСЖ», «Реал» и, наверное, «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Мне нравится их атакующий стиль игры.
– Чемпионат твоей мечты?
– Нет такого, честно, чтобы я прямо горел.
– Не Англия?
– Нет рвения к какому-то чемпионату. Можно, наверное, выбрать несколько команд мечты, а чемпионат – Англия, Франция, Италия, вообще без разницы.
– А клуб мечты?
– Один не смогу назвать, могу несколько. Не мечты, опять же, а куда бы я перешел без раздумий – тяжело сказать, что это мечта.
Это «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – наверное, все. Это те, куда я перешел бы, наверное, даже не думая, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
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Головин о клубах мечты: «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – перешел бы не думая. А чемпионат – вообще без разницы»