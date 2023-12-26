Защитник «Зенита» не сдержал слез на собственной свадьбе

«Жить мечтой. Люблю тебя», — написал Ренан в социальной сети и при этом рядом с подписью поставил смайлик сердца.

В этом сезоне защитник сыграл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9 млн.