Головин сравнил жизнь в Монако и в Москве

"Не так уж далеко от Москвы ушло Монако. Если ты хочешь квартиру снимать, именно квартиру снять, то да, подороже, чем в Москве раза в два, может, где-то в три, если ты хочешь не апартаменты, а дом. Если ты хочешь покушать, парковка и все эти моменты, то может, чуть-чуть больше. Монако чуть дороже", - заявил Головин.