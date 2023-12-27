Головин сравнил жизнь в Монако и в Москве

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал о различии цен в Монако и Москве, где он жил, когда выступал в столичном ЦСКА. Об этом он высказался в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
"Не так уж далеко от Москвы ушло Монако. Если ты хочешь квартиру снимать, именно квартиру снять, то да, подороже, чем в Москве раза в два, может, где-то в три, если ты хочешь не апартаменты, а дом. Если ты хочешь покушать, парковка и все эти моменты, то может, чуть-чуть больше. Монако чуть дороже", - заявил Головин.
Россиянин перебрался в "Монако" из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.
20 декабря в матче против "Тулузы" Головин был удален с поля за неспортивное поведение. После 17 матчей "Монако", набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй "Ниццы". Лидер чемпионата — "ПСЖ" (40 очков). Следующий матч монегаски проведут против "Реймса" 13 января.