Головин назвал клубы мечты

«Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. Клуб мечты? Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешёл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», — сказал Головин в интервью журналисту Нобелю Арустамяню. RT на русском