Головин назвал клубы мечты
Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин назвал европейские топ-клубы, за которые хотел бы поиграть. Sports.ru
«Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. Клуб мечты? Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешёл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», — сказал Головин в интервью журналисту Нобелю Арустамяню. RT на русском
Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Газета.Ru
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