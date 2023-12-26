Головин оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты.

Футболист назвал необходимым отъезд в европейские чемпионаты для роста. «Карпин же не говорит уезжать, убегать или что-то там. Он же имел в виду уехать, чтобы поднять свой футбольный уровень», — заявил он. Головин отказался осуждать остающихся в России игроков, посчитав, что их может привлекать зарплата.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.