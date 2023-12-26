Тренер Семин заявил, что "Краснодар" уже давно должен занимать высокие места

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин выбрал лучшую команду Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2023 года. Своим мнением он поделился со Sport24. "Краснодар" уже давно должен занимать самые высокие места, в этом клубе есть все: прекрасные условия, база и руководители, которые любят футбол. Там есть все, чтобы клуб заявил о себе громче, чем было до этого. В этом сезоне и в следующем году у "Краснодара" есть хорошие шансы на это", — заявил специалист. После 18 туров РПЛ "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский "Зенит", у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское "Динамо" (32 очка). В 19-м туре, который пройдет в марте 2024 года, "Краснодар" на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".