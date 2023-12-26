«Локомотив» попрощался с седьмой футболисткой за день

«Нелли присоединилась к «Локомотиву» в 2019 году. За это время она успела стать настоящим лидером команды. 94 матча сыграла Нелли в футболке «Локомотива», наколотив 74 мяча. В сезоне-2022, в отсутствии Анны Кожниковой, именно Нелли надевала капитанскую повязку. Коровкина – чемпионка России, обладательница серебряных и бронзовых наград Суперлиги, а также Кубка и Суперкубка страны.



Мы благодарим тебя, Нелли, за те эмоции, которые ты дарила нам своими голами! До встречи на футбольных полях!", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале женского клуба.