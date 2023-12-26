Дмитрий Черышев: из-за Семака у «Зенита» большие шансы на шестое чемпионство подряд
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, санкт-петербургский «Зенит» финишировал первым в последних пяти чемпионатах.
«На данный момент определились два лидеpa: «Краснодар» и «Зенит». Но совсем близко «Динамо» и «Крылья Советов», есть команды и за ними. Это говорит о том, что чемпионат России сильно выровнялся. Мы не имеем права сбрасывать со счетов ни «Локомотив», ни «Спартак», ни ЦСКА.
У «Зенита» очень хорошие исполнитeли. Мы ещё раз говорим про Семакa, про его работу. Именно из-за фактора Сергея Богдановича петербуржцы сохраняют хорошие шансы [на то], чтобы побороться за шестое чемпионство подряд. Но с таким прагматичным «Краснодаром» сделать это будет очень сложно», – приводит слова Черышева Metaratings.ru.
На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Быки» набрали 38 очков после 18 туров. «Зенит» отстаёт от лидера на два очка. Следом за петербургской командой идёт «Динамо». В активе московской команды 32 очка.