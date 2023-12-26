Дмитрий Черышев: из-за Семака у «Зенита» большие шансы на шестое чемпионство подряд

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, санкт-петербургский «Зенит» финишировал первым в последних пяти чемпионатах.

«На данный момент определились два лидеpa: «Краснодар» и «Зенит». Но совсем близко «Динамо» и «Крылья Советов», есть команды и за ними. Это говорит о том, что чемпионат России сильно выровнялся. Мы не имеем права сбрасывать со счетов ни «Локомотив», ни «Спартак», ни ЦСКА.

У «Зенита» очень хорошие исполнитeли. Мы ещё раз говорим про Семакa, про его работу. Именно из-за фактора Сергея Богдановича петербуржцы сохраняют хорошие шансы [на то], чтобы побороться за шестое чемпионство подряд. Но с таким прагматичным «Краснодаром» сделать это будет очень сложно», – приводит слова Черышева Metaratings.ru.