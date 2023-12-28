«Барселона» может попросить Левандовского о снижении зарплаты

«Барселона» надеется, что Роберт Левандовски откажется от части денег.

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По информации Diario Sport, «блауграна» не думает о продаже форварда, сам футболист тоже не хочет уходить. При этом их контракт предполагает постепенное повышение зарплаты, и в следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Из-за финансовых проблем «Барселона» надеется договориться с некоторыми футболистами о снижении зарплаты, и Левандовски входит в их число. Руководство действующих чемпионов Испании может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.