«Барселона» может попросить Левандовского о снижении зарплаты. Поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды в следующем сезоне
«Барселона» надеется, что Роберт Левандовски откажется от части денег.
По информации Diario Sport, «блауграна» не думает о продаже форварда, сам футболист тоже не хочет уходить. При этом их контракт предполагает постепенное повышение зарплаты, и в следующем сезоне поляк будет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Из-за финансовых проблем «Барселона» надеется договориться с некоторыми футболистами о снижении зарплаты, и Левандовски входит в их число. Руководство действующих чемпионов Испании может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.
В текущем сезоне 35-летний игрок забил 8 голов за 16 матчей в Ла Лиге.
Sports.ru: главные новости